Віддав своє життя за Україну, – загинув молодий захисник Петро Микуляк з Тернопільщини

Сумна звістка знову сколихнула Бучацьку громаду. На війні загинув старший сержант, старший технік роти вогневої підтримки Петро Микуляк, житель села Зубрець, 1995 року народження.

Наш Захисник віддав своє життя за Україну 14 жовтня 2025 року, поблизу населеного пункту Дмитрівка на Сумщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Петро до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, мужньо виконував свій обов’язок і боронив рідну землю від російських загарбників.

Світла пам’ять Герою, який не пожалів власного життя заради миру й свободи України.

Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Петра.

Нехай Господь дарує Йому вічний спокій, а рідним — силу пережити непоправну втрату.

Про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.

🕯 Вічна пам’ять і шана Захиснику України Петру Микуляку.