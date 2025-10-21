У Тернополі відбудеться колективна донорська акція у пам’ять про Івана Попеля, який загинув на війні
28 жовтня минає рік, як відійшов у вічність Іван Попіль — випускник Тернопільського національного медичного університету, захисник України та активний донор крові.
Щоб вшанувати його пам’ять і продовжити його шляхетну справу, Тернопільський обласний центр служби крові спільно з ініціативою RedLineорганізовують колективну донацію крові.
Акція відбудеться 27 жовтня
Час: 8:00 – 13:00
Місце: Тернопільський обласний центр служби крові (вул. Клінічна, 8)
Організатори наголошують: донорство — це не лише медична процедура, а й прояв людяності та підтримки тих, хто сьогодні бореться за життя.
«Іван присвятив своє життя порятунку інших. Ми хочемо, щоб пам’ять про нього жила вічно і продовжувала його добру справу. Бути донором — це означає стати частиною історії порятунку»,— кажуть організатори.
Усіх небайдужих тернополян закликають долучитися до колективної акції та здати кров.
Нагадаємо, 27-річний командир взводу, молодший лейтенант з села Буряківка Іван Попіль загинув минулої осені у стрілецькому бою з ворогом.