У Тернополі відбудеться колективна донорська акція у пам’ять про Івана Попеля, який загинув на війні

28 жовтня минає рік, як відійшов у вічність Іван Попіль — випускник Тернопільського національного медичного університету, захисник України та активний донор крові.

Щоб вшанувати його пам’ять і продовжити його шляхетну справу, Тернопільський обласний центр служби крові спільно з ініціативою RedLineорганізовують колективну донацію крові.

Акція відбудеться 27 жовтня

Час: 8:00 – 13:00

Місце: Тернопільський обласний центр служби крові (вул. Клінічна, 8)

Організатори наголошують: донорство — це не лише медична процедура, а й прояв людяності та підтримки тих, хто сьогодні бореться за життя.

«Іван присвятив своє життя порятунку інших. Ми хочемо, щоб пам’ять про нього жила вічно і продовжувала його добру справу. Бути донором — це означає стати частиною історії порятунку»,— кажуть організатори.

Усіх небайдужих тернополян закликають долучитися до колективної акції та здати кров.

Нагадаємо, 27-річний командир взводу, молодший лейтенант з села Буряківка Іван Попіль загинув минулої осені у стрілецькому бою з ворогом.

