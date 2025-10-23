Віктор Стефанович — герой Тернопільщини, що загинув на фронті, захищаючи Україну

Віктор Стефанович — молодий військовик, який загинув, захищаючи Батьківщину на сході України. Його життя обірвалося 15 червня 2015 року під час боїв поблизу села Широкине Волноваського району Донецької області. Віктор був одним із бійців 8-ї окремої роти Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор», де мав позивний «Вік». Йому було всього 28 років.

Ранні роки та активна участь у Революції Гідності

Віктор Стефанович народився 10 травня 1987 року в місті Тернополі. Після закінчення школи навчався в Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету, працював у будівельному супермаркеті та їздив на заробітки за кордон. Але, як і багато українців, не зміг залишатися байдужим до подій на Майдані. Він активно підтримував Революцію Гідності, а згодом долучився до боротьби на Сході України.

Військова служба та героїзм на передовій

Віктор Стефанович почав свою службу в грудні 2014 року після навчання у вишкільному центрі в Десні. Наприкінці січня 2015 року потрапив до бойового підрозділу 8-ї окремої роти ДУК «Правий сектор». Вже на фронті його відзначали мужністю, патріотизмом та безстрашністю. Однак, незважаючи на небезпеку, Віктор часто запевняв родину, що знаходиться «не там, де стріляють», хоча насправді його підрозділ дислокувався саме в Широкиному.

15 червня 2015 року Віктор загинув, прикриваючи відхід своєї групи під час бою. Він отримав осколкове поранення сонної артерії, що стало фатальним. Побратими згадують, що Віктор не пас задніх: він загинув як герой, йшовши останнім.

Пам’ять та визнання

Похований Віктор Стефанович на Микулинецькому кладовищі Тернополя. Уже за кілька місяців, 12 липня 2015 року, він був нагороджений орденом «Честь і Слава». 18 серпня 2015 року рішенням Тернопільської міської ради Віктору присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).

Вшановуючи пам’ять героя, у школі №9 міста Тернополя було встановлено меморіальну дошку, а 15 червня 2016 року в сквері на вулиці В’ячеслава Чорновола висаджено дерево на честь Віктора Стефановича.

Віктор Стефанович був нагороджений численними відзнаками, серед яких медаль «За службу Україні» та «Бойовий хрест корпусу» ДУК «Правий сектор». У 2021 році Указом Президента України він посмертно отримав орден «За мужність» III ступеня. 26 серпня 2022 року Віктору Стефановичу було посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області».

Віктор Стефанович — символ героїзму, відданості та патріотизму. Його внесок у захист України від агресора залишиться в пам’яті кожного, хто знав цього молодого чоловіка. Його життя, хоч і обірвалося занадто рано, залишило по собі слід у серцях усіх, хто цінує свободу та незалежність України.