Багатомільйонні активи та фальшиві декларації: Михайло Головко отримав вирок за корупцію

22 жовтня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, обвинуваченому в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларацій, що є порушенням Закону України “Про запобігання корупції”. Повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вироком суду Михайло Головко був визнаний винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, та отримав покарання у вигляді штрафу на суму 68 тис. грн. Крім того, він позбавлений права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, за винятком виборних посад, на термін один рік.

Цей вирок стосується декларування недостовірної інформації в деклараціях за 2022–2023 роки. Зокрема, Головко не вказав в деклараціях квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, а також не відобразив майно, яке використовувала його сім’я, зокрема грошові кошти на банківському рахунку, паркувальне місце, автомийку та кладову.

Загальна сума незадекларованого майна становить понад 4 млн грн. Однак, за рішенням ВАКС від 21 серпня 2025 року, частина кримінального провадження щодо декларування за 2023 рік була закрита через зміни в законодавстві, що підняли поріг кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що Михайло Головко також був засуджений за отримання неправомірної вигоди у розмірі понад 600 тис. грн від бізнесмена-волонтера. Цей випадок, разом із вироком за недостовірне декларування, додає нових аспектів до його правової ситуації.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів, якщо не буде оскаржений в апеляційному порядку.