Дротяники та хрущі атакують: результати ґрунтових обстежень у Тернопільській області

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області завершили осінні ґрунтові обстеження, під час яких було виявлено високий рівень заселення сільськогосподарських угідь зимуючими шкідниками. Моніторинг охопив посіви с/г культур, сади, лісосмуги, неорні землі та інші угіддя.

Основні результати осінніх обстежень:

84% площ — заселені дротяниками та несправжніми дротяниками

80% площ — личинками травневих і червневих хрущів

40% площ — гусеницями озимої совки

38% площ — хлібними жуками

Ці шкідники, у разі сприятливих погодних умов, можуть масово розвиватися навесні, що спричинить серйозну шкоду сільськогосподарським культурам.

Проблема тепла та суха погода:

Через аномальну теплу та суху погоду в вересні більшість шкідників перебували в верхніх шарах ґрунту. Зимові та весняні умови можуть стати критичними для розвитку цих фітофагів, що вимагатиме оперативних заходів для захисту посівів.

Що це означає для сільгоспвиробників?

Осіннє обстеження — це важливий крок для прогнозування фітосанітарного стану, своєчасного реагування на появу шкідників і розробки ефективних заходів захисту. Сільгоспвиробникам на Тернопільщині слід бути уважними до прогнозів і своєчасно планувати заходи для захисту врожаю.

🔔 Не забувайте про своєчасний захист — він гарантує врожай і стабільність!