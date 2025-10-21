Дротяники та хрущі атакують: результати ґрунтових обстежень у Тернопільській області
Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області завершили осінні ґрунтові обстеження, під час яких було виявлено високий рівень заселення сільськогосподарських угідь зимуючими шкідниками. Моніторинг охопив посіви с/г культур, сади, лісосмуги, неорні землі та інші угіддя.
Основні результати осінніх обстежень:
-
84% площ — заселені дротяниками та несправжніми дротяниками
-
80% площ — личинками травневих і червневих хрущів
-
40% площ — гусеницями озимої совки
-
38% площ — хлібними жуками
Ці шкідники, у разі сприятливих погодних умов, можуть масово розвиватися навесні, що спричинить серйозну шкоду сільськогосподарським культурам.
Проблема тепла та суха погода:
Через аномальну теплу та суху погоду в вересні більшість шкідників перебували в верхніх шарах ґрунту. Зимові та весняні умови можуть стати критичними для розвитку цих фітофагів, що вимагатиме оперативних заходів для захисту посівів.
Що це означає для сільгоспвиробників?
Осіннє обстеження — це важливий крок для прогнозування фітосанітарного стану, своєчасного реагування на появу шкідників і розробки ефективних заходів захисту. Сільгоспвиробникам на Тернопільщині слід бути уважними до прогнозів і своєчасно планувати заходи для захисту врожаю.
🔔 Не забувайте про своєчасний захист — він гарантує врожай і стабільність!