Чоловік на Тернопільщині дурив ухилянтів, продаючи фальшиві обіцянки виїзду за кордон

Тернопільські правоохоронці разом із співробітниками СБУ завершили досудове розслідування шахрайства, пов’язаного з незаконним виїздом чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік, який організував схему переправлення, обіцяв за 14 тисяч доларів США допомогти уникнути мобілізації та виїхати через кордон із Білоруссю, проте не мав наміру виконувати свої обіцянки.

Як працювала шахрайська схема?

Злочинець, 37-річний тернополянин, переконував потенційних клієнтів, що має потрібні зв’язки та може забезпечити безпечний перехід через кордон. Для “успішного” виїзду він вимагав від чоловіків дві мобільні SIM-карти — одну залишити собі, а іншу передати йому для “комунікації”. Однак шахрай не мав наміру виконувати угоду: він здав отриманий телефон у ломбард, а частину завдатку у розмірі 2 тисяч доларів витратив на власні потреби.

Розкриття злочину

Шахрай був викритий правоохоронцями під час чергової зустрічі з потерпілим. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження до суду. Злочин кваліфіковано за частиною 3 статті 15 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений в умовах воєнного стану.

Правова відповідальність

Шахрай, якого тепер чекає суд, відповідатиме за свої дії, а потерпілі зможуть отримати відшкодування за понесені збитки. Це нагадує, наскільки важливо бути обережним у виборі осіб та організацій, яким довіряються у часи війни. Відповідно до чинного законодавства, зловмисники, які займаються шахрайством під час воєнного стану, несуть сувору відповідальність.