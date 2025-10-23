Україна втратила одного з найкращих синів, – загинув захисник Василь Гула з Тернопільщини

Сумна звістка знову сколихнула село Рибники на Тернопільщині — на фронті загинув Захисник України Василь Миколайович Гула. Про це повідомила односельчанка Віра Гаврилюк.

Минуло лише три місяці відтоді, як громада востаннє прощалася зі своїм Героєм, і ось знову війна забрала ще одного з найкращих синів України. Василь Гула віддав своє життя, захищаючи рідну землю від російських загарбників.

«Василь — Герой, що тут ще говорити? Йому б іще на світі жити й жити, але війна розставила пастки… Єдина мить — і стало все не так», — написала Віра Гаврилюк.

Жителі села згадують Василя як щирого, доброго та мужнього чоловіка, який завжди приходив на допомогу іншим. Його подвиг назавжди залишиться у серцях рідних, друзів і всіх, хто його знав.

Громада готується до зустрічі тіла полеглого Захисника, щоб провести його в останню путь із гідними військовими почестями.

🕯 Вічна пам’ять і слава Герою України Василю Гулі.

Він назавжди залишиться у наших серцях.