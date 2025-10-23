Катування в Тернополі: Верховна Рада перевірить, чи причетна Тернопільська ОВА до розбою

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України розгляне питання щодо роботи Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і військовослужбовців, яких затримали через підозру в катуваннях та розбоях.

Про це Суспільному розповів заступник голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань оборони Михайло Цимбалюк.

За його словами, засідання буде поділене на дві частини. Перша — відкрита, друга — в закритому режимі.

“Думаю, це відбудеться протягом наступних двох тижнів. Народні депутати зараз визначають, кого запрошувати. Думаю, це буде керівництво Міністерства оборони, керівництво сухопутних військ, бо саме воно відповідає за роботу ТЦК, керівництво Тернопільського ТЦК, однозначно. Також запросимо керівництво військової адміністрації Тернопільської області і керівництво Національної поліції, можливо, керівництво прокуратури”.

Також тимчасова слідча комісія планує запросити до пояснень представників Тернопільської обласної військової адміністрації.

“Поки що ніхто нікого не підозрює, але наше завдання — встановити істину, щоб у майбутньому не повторилося подібного. І розробити подальші заходи, щоби якісно реформувати територіальні центри комплектування.

Ті факти, які стали відомі публічно, переходять рівень дозволеного. Там є ознаки кримінальних злочинів. Через це наше завдання — зрозуміти, що це був за експеримент. Наскільки нам відомо, Міністерство оборони доручило провести експеримент щодо залучення військовослужбовців бойових бригад”.

На запитання, чи вважає комісія, що обласна військова адміністрація причетна до цієї ситуації, Михайло Цимбалюк відповів:

“Я такі речі не коментую до тих пір, поки не буде в нас із ТЦК певних документів і їхніх пояснень. Після того ми будемо робити висновки. Те, що можна, доведемо до суспільства, бо вважаю, що люди мають знати правду.

Але, насамперед, треба з’ясувати, як була організована робота ТЦК і військової адміністрації, яка згідно з чинним законодавством відповідає за питання мобілізації. І, звичайно, штаб оборони, який очолює керівництво Тернопільської військової адміністрації. Такі штаби діють у всіх областях. Мова йде не тільки про керівництво військової адміністрації. Ми маємо право в межах чинного закону вимагати пояснень, вилучати певні документи, протоколи нарад. Через те тут нічого надзвичайно не відбувається”.

Кореспонденти Суспільного намагались отримати коментар від Тернопільської обласної військової адміністрації з приводу цієї ситуації. Виконувачка обов’язків речниці ОВА Надія Ящищак телефоном повідомила, що коментувати ситуацію не будуть, поки комісія не почне офіційне розслідування.

Нагадаємо, в Тернополі 15 жовтня поліцейські затримали військовослужбовців. Сімом оголосили підозри у катуванні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини та незаконному заволодінні транспортним засобом. Підозрюваним обрали запобіжні заходи.