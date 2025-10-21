На війні загинув молодий захисник Вадим Нагорнюк з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 19 жовтня поблизу с.Дмитрівка в Сумській області загинув військовослужбовець, житель села Великі Млинівці, Великомлинівецького старостинського округу, оператор безпілотних літальних апаратів четвертого екіпажу безпілотного літального апарата першого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А****, солдат НАГОРНЮК Вадим Юрійович, 1997 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Вадима!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️