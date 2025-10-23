12:58 | 23.10.2025
Покрокова інструкція: як вести книгу обліку доходів у 2025 році

Коректний бухгалтерський облік господарської діяльності — це пряма вимога податкової служби та практична необхідність підприємця, який піклується про свої фінанси. Для документального закріплення всіх доходів і витрат використовується спеціальний шаблон — Книга обліку доходів. Вона має важливе значення для кожного підприємця, незалежно від форми організації бізнесу та групи оподаткування, тому з перших днів управління власною справою варто вчитися правильно її вести.

Основні умови ведення книги обліку доходів

Книгу обліку доходів ведуть всі юридичні особи та ФОП. У ній фіксуються всі надходження коштів, пов’язані із господарською діяльністю, та витрати, за умови наявності первинних платіжних документів. Проте з 01 січня 2021 року ФОП не зобов’язані вести Книгу обліку доходів за стандартизованою формою, затвердженою Міністерством фінансів України, та реєструвати її в органах ДПС. Вони можуть вести облік доходів у довільний, зручний спосіб щомісячно у паперовій або електронній формі. 

Для формування Книги обліку у довільній формі можна самостійно розкреслити зошит, блокнот, роздрукувати сторінки-шаблони затвердженої Мінфіном форми або користуватися комп’ютерними програмами (Excel) та застосунками.

Алгоритм ведення Книги обліку доходів

Наведемо основні рекомендації для правильної організації ведення Книги обліку:

  1. Оберіть форму документу — паперову або електронну, залежно від особистих вподобань, зручності. Підготуйте типову паперову форму або створіть електронний документ за встановленою структурою, проте заздалегідь переконайтеся, що у разі потреби його можна буде роздрукувати.
  2. Заповнюйте Книгу відповідно до своєї системи оподаткування, а саме: спрощенці без ПДВ ведуть щоденний запис доходів готівкою чи на рахунок, загальники та 3 група ФОП з ПДВ також вказують господарські витрати.
  3. Вносьте всі доходи (та витрати) у хронологічному порядку, підряд, не виокремлюючи розділи для різних напрямів діяльності, готівкових чи безготівкових розрахунків.
  4. Додавайте всі первинні документи до кожного запису доходів (та витрат) — чеки, квитанції, банківські виписки.
  5. Не допускайте виправлень коректором чи закресленнями, натомість додавайте новий запис з поясненням та підписом.
  6. Зберігайте Книгу обліку протягом 3 років, навіть у разі закриття ФОП.

Ведення Книги обліку доходів лише на перший погляд може здатися складною та непотрібною справою. Крім прозорої звітності перед контролюючими державними органами, вона має цінність і для самого підприємця. Завдяки їй легко відслідковувати рух коштів, аналізувати динаміку доходів та оптимізувати витрати. Цей документ привчає до порядку, дисципліни та сприяє об’єктивному плануванню розвитку господарської діяльності.

