Чи причетні ОВА та інші структури до силової «мобілізації» на Тернопільщині — вивчатиме комісія

Комісія Верховної ради вивчатиме роль голови ОВА у ситуації з силовою «мобілізацією» в Тернополі. Також громадські активісти наголошують на провальній кампанії з мобілізації, яка викликає негативну реакцію суспільства та порушення.

«Офіційно на сайті Тернопільського ТЦК СП повідомили про залучення до оповіщення військових підрозділів. Я не бачу жодного нормативного документу, який це дозволяє. Тому мене цікавить роль керівника штабу оборони області, голови військової адміністрації до цих процесів», — повідомив в ефірі «Радіо Свобода» нардеп і колишній голова ОДА Тернопільщини Михайло Цимбалюк.

Там обговорювали події у Тернополі із залученням до таких дій військовослужбовців однієї із бригад. Нагадаємо, сімох представників запідозрили у катуванні, викраденні людей, розбої і майнових злочинах.

«Не бачу жодного нормативного документу»

«20 хвилин» вже звернулися до Михайла Цимбалюка за розгорнутим коментарем з цього приводу — він погодився, тому ми очікуємо на відповіді та оприлюднимо їх.

— Однозначно (бойові підрозділи — прим. авт.) це роблять не самостійно. Бо справді, на сайті Тернопільського ТЦК СП було повідомлення, що вони залучають до оповіщення військові підрозділи, — сказав Михайло Цимбалюк. — Ну, вони ж кажуть, що до оповіщення залучають, а не до бандитизму. Я не бачу жодного нормативного документу, який це дозволяє.

Чи законно залучали бойові підрозділи до оповіщення, встановлюватимуть.

— Я не бачу, ще раз підкреслюю, як заступник голови тимчасової спеціальної комісії, такого документу, — каже Михайло Цимбалюк. — Можливо, є такий наказ Сухопутних військ, наше завдання це встановити. Мене цікавить роль керівника штабу оборони області, голови військової адміністрації до цих процесів. Оскільки мені відомо, що тижнево проводилася нарада з представником, який прибув в ТЦК. Я хотів би побачити і цей документ. Є й інші правоохоронні органи в області, крім Національної поліції, завданням яких є дотримання законності на території області. Через це наше завдання (ТСК — прим. авт.) встановити участь і роль кожного. Для того, щоб не допустити подібного в іншій області і взагалі в цілому державі.

Неправильна організація мобілізації

Олег Симороз, доброволець ЗСУ, який пішов на фронт у 2022 році і отримав тяжке поранення, заявляє, що участь бойового підрозділу у процесах, пов’язаних із роботою Територіального центру комплектування, є частиною ширшої проблеми неправильної організації мобілізації.

За його словами, питання не в тому, чи діяли окремі бійці самостійно — вся ситуація, ймовірно, відома командуванню підрозділу та Сухопутних військ. Головна претензія, наголошує Симороз, — до командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізаційні процеси та взаємодію з ТЦК.

— Це наслідок провальної політики та провальної мобілізації, — каже він.

За його словами, нинішні підходи підривають довіру суспільства, роз’єднують громади та ставлять під загрозу обороноздатність. Натомість замість відкритого визнання помилок і зміни підходів деякі дії, стверджує Симороз, мають ознаки силового тиску, що близьке до бандитизму, і шкодить авторитету армії.

Висновок Олега простий: необхідно публічно визнати провали в мобілізаційній політиці та змінити практики ТЦК, Сухопутних військ і Міністерства оборони, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.