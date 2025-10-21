Михайло Головко просив свободу переміщення, щоб волонтерити. Суд заборонив

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила клопотання ексголови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, який просив скасувати покладений на нього обов’язок не залишати межі Тернопільської області без дозволу суду. Ухвала була ухвалена у справі №991/1583/24, де Головко є обвинуваченим у кількох тяжких злочинах.

Аргументи захисту

Михайло Головко у своєму клопотанні намагався довести необхідність скасування обмежень, аргументуючи це своєю волонтерською діяльністю та допомогою Силам оборони України. За словами захисту, заборона залишати межі області ускладнює його можливості надавати допомогу, а дозвільні процедури суду є «надмірно формальними» і затримують його волонтерську активність.

Позиція прокуратури

Проте прокурори заперечили проти пом’якшення обмежень, наголосивши, що не існує підстав для ослаблення запобіжних заходів. Вони також підкреслили, що волонтерська діяльність Головка була відома й раніше, тому вона не може бути підставою для зміни умов запобіжного заходу.

Позиція суду

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтримала позицію обвинувачення і відмовила в задоволенні клопотання. Суд зазначив, що захист не надав нових обставин, які б підтверджували зменшення ризику ухилення від правосуддя. «Доводи сторони захисту є безпідставними та необґрунтованими», — йдеться в ухвалі.

Дія ухвали

Відповідно до ухвали, Головку не дозволено покидати межі Тернопільської області без дозволу суду. Крім того, він зобов’язаний носити електронний браслет, здавати закордонний паспорт та виконувати інші умови запобіжного заходу. Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення і не підлягає касаційному оскарженню.

Процес у справі

Михайло Головко, якому інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч.4 ст.368 КК) та незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 КК), був засуджений ВАКС у червні 2025 року до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак вирок ще не набрав законної сили, і він перебуває під запобіжним заходом у вигляді застави розміром 15 мільйонів гривень.

Висновок

Відмова в задоволенні клопотання Михайла Головка стала черговим етапом у його судовому процесі. Однак справи, пов’язані з корупцією та незаконними діями високопосадовців, продовжують залишатися актуальними для правосуддя в Україні.

За інф. Тернополяни