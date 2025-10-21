“Сила не має статі”: Тернопільська нацгвардійка Любов Дереш — чемпіонка світу і Європи, що довела свою силу в армії

Любов Дереш — нацгвардійка з Тернополя, чемпіонка світу з кікбоксингу та Європи з бойових мистецтв, розповіла про свій шлях у спорті та військовій службі. Вона довела, що сила не має статі, і що жінки можуть досягти великих висот у всіх сферах, включаючи армію та спорт.

З дитинства Любов захоплювалася фізкультурою, баскетболом і бігом. Мріяла стати вчителькою фізкультури, але потім відкрила для себе світ кікбоксингу та змішаних єдиноборств. Вже в 2016 році вона стала чемпіонкою світу з кікбоксингу, а у 2021-му — чемпіонкою Європи.

Попри критику і стереотипи, що ці види спорту не «жіночі», Любов доводила своєю перемогою, що дівчата можуть бути сильними, витривалими та дисциплінованими. Вона вважає, що саме спорт загартував її до військової служби, і у 2021 році вона уклала контракт з Національною гвардією України.

У війську Любов працює інструкторкою з фізичної підготовки, тренує військовослужбовців, допомагаючи їм розвивати силу, витривалість і швидкість. Вона впевнена, що жінки можуть і повинні знаходити своє місце у військовій справі.

“Сила не має статі. Війна показала, що жінки можуть бути командирами, вести бій і брати на себе відповідальність”, — каже Любов. Вона надихає своїх колег і дівчат, що прагнуть стати частиною сили оборони України.

Сьогодні Любов має нову мету — пробігти ультрамарафон на 160 км, що, на її думку, є символом витривалості не лише у спорті, а й у житті та на війні.