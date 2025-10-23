Нещасний випадок у Кременці: дерево впало на чоловіка

22 жовтня у місті Кременець на вулиці Ясна під час робіт на подвір’ї сталося нещасне випадок: дерево впало на чоловіка.

Рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце події, деблокували постраждалого та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Правоохоронці та рятувальники наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час роботи з деревами та іншими важкими предметами, особливо на приватних територіях.