Моніторингова перевірка Петриківського пансіонату: щури, таргани і проблеми з меблями

15 жовтня 2025 року представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели моніторинговий візит до Петриківського обласного геріатричного пансіонату, розташованого в селі Петриків Тернопільської області. Візит був частиною національного превентивного механізму, метою якого є оцінка умов життя підопічних та забезпечення їхніх прав, повідомляють у Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини в Тернопільській області.

У складі моніторингової групи були представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області, головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого та представники громадської організації. Учасники групи оглянули приміщення пансіонату, зокрема житлові кімнати, ознайомились з документацією та провели опитування підопічних.

Петриківський пансіонат надає послуги 176 підопічним, з яких 40 — внутрішньо переміщені особи. Відзначено, що більшість мешканців задоволені умовами проживання, харчуванням та ставленням персоналу. Підопічні забезпечені чотириразовим харчуванням, а також дієтичним меню для осіб із цукровим діабетом.

Однак, під час моніторингу було виявлено низку порушень:

Мешканці другого та четвертого поверхів поскаржилися на наявність щурів і тарганів.

У деяких кімнатах шафи та розетки потребують заміни.

Інформаційні стенди з правами людини розташовані лише біля приймальні, що обмежує доступ до важливої інформації для мешканців житлових корпусів.

За результатами візиту буде підготовлений звіт із рекомендаціями, який буде направлений до відповідних органів влади для усунення виявлених порушень і покращення умов для підопічних.

Як звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua