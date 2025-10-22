Три випадки хабарництва за одну добу: водії Тернопільщини намагались уникнути покарання

У Тернопільській області за одну добу три водії, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не лише сіли за кермо, а й спробували підкупити поліцейських. Інциденти сталися у Кременецькій, Бучацькій та Підгаєцькій громадах, де порушники пропонували хабарі, що варіювались від 200 до 10 тисяч доларів.

Поліцейські на місці подій склали протоколи за порушення правил дорожнього руху відповідно до статті 130 КУпАП (керування в стані алкогольного сп’яніння). Однак, окрім цього, на порушників було заведено кримінальні справи за статтею 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди).

Начальник Тернопільської поліції Сергій Зюбаненко підкреслив, що час “домовлятися” з правоохоронцями вже минув. Усі поліцейські в області оснащені боді-камерами, які фіксують кожну дію та розмову під час служби. Тому спроби дати хабар чи уникнути відповідальності за порушення є кримінальним злочином.

Статистика порушень у Тернопільській області:

З початку року складено понад 2000 адміністративних протоколів за статтею 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння).

За статтею 369 КК України (надання неправомірної вигоди) зареєстровано 123 кримінальні провадження.

Нетверезі водії спричинили 66 аварій, з яких у 14 випадках постраждали люди.

За словами Сергія Зюбаненка, будь-яка пропозиція грошей правоохоронцям за уникнення відповідальності зараз є кримінальним злочином, і поліцейські не залишать подібні дії без уваги.