Тернопільщина втратила молодого захисника Андрія Пастушенко

Ми втрачаємо цвіт нації. Тих, кому б ще жити, будувати, кохати, творити… На жаль, ціна нашої волі та незалежності є надзвичайно високою.

У скорботі Борщівська громада. 14 жовтня 2025 року загинув старший бойовий медик, сержант Андрій ПАСТУШЕНКО, 1994 року народження, житель міста Борщева. Повідомляє Чортківська військова адміністрація.

Чин похорону відбудеться на рідній Черкащині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Людське життя на землі має своє закінчення, але памʼять про нашого Героя житиме вічно!