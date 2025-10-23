Любов і закон понад усе. Поляк заради тернополянки першим пройшов процедуру добровільного повернення

На Тернопільщині Міграційна служба вперше здійснила процедуру добровільного повернення для іноземця. До УДМС у Тернопільській області звернувся громадянин Польщі Себастіан, який проживає на дві країни, адже його дружина — українка.

Себастіан розповів, що після одруження намагався проводити якомога більше часу поруч із дружиною, використовуючи можливості безвізового режиму. Проте після народження сина розлуки ставали дедалі складнішими. Через затримку в Україні понад дозволений термін без оформлених документів чоловік ризикував отримати нелегальний статус.

Через особисті обставини він не зміг вчасно оформити посвідку на тимчасове проживання і вирішив діяти чесно та відповідально — звернутися до міграційної служби.

Фахівці УДМС у Тернопільській області розглянули заяву, врахували сімейні обставини іноземця та його законопослушність. Було прийнято позитивне рішення про добровільне повернення до країни походження. У жовтні Себастіан залишив Україну в межах визначених законом строків і планує невдовзі повернутися, щоб легально оформити документи для проживання в Україні.

Як наголошують у міграційній службі, процедура добровільного повернення дозволяє: