Тернопіль перевищив план доходів на 6%: додаткові кошти на освіту та медицину

На засіданні виконавчого комітету було представлено звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. За результатами розгляду проєкту, відзначено, що дохідна частина бюджету перевиконана, що дозволило забезпечити фінансування основних галузей.

Перевиконання дохідної частини бюджету

За звітний період до бюджету громади надійшло 3 268 574,7 тис. грн при плані в 3 082 143,7 тис. грн, що на 6% більше запланованих показників. До загального фонду бюджету надійшло 3 111 039,5 тис. грн, а до спеціального – 157 535,2 тис. грн. Виконання річного плану становить 78%, а плану січня-вересня 2025 року – 106%.

Власні доходи

Власні доходи без урахування міжбюджетних трансфертів перевиконано на 107,7%, що на 373 264,7 тис. грн більше відповідного показника минулого року. Загалом надійшло 2 648 089,2 тис. грн при запланованих 2 459 218,0 тис. грн.

Трансферти та спеціальний фонд

Трансферти з державного та місцевих бюджетів склали 603 334,9 тис. грн або 99,6% від плану, з яких основну частину (74,1%) становила освітня субвенція – 446 936,8 тис. грн.

Спеціальний фонд бюджету громади виконано на 140,6%, з додатковими 45 482,1 тис. грн.

Фінансування галузей

За рахунок отриманих коштів було забезпечено фінансування видатків на загальну суму 3 070 943,1 тис. грн. Основні напрямки витрат:

Освіта: 1 424 760,5 тис. грн

Охорона здоров’я: 106 983,0 тис. грн

Культура: 35 486,0 тис. грн

Соціальний захист: 242 233,9 тис. грн

Житлово-комунальне господарство: 409 143,5 тис. грн

Спорт: 83 392,6 тис. грн

Також було здійснено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ на суму 1 325 706,6 тис. грн та оплату комунальних послуг на 134 645,2 тис. грн.

Рішення виконавчого комітету

Після обговорення, виконавчий комітет вирішив взяти звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2025 року до відома та винести його на розгляд чергової сесії міської ради.