Трагічні наслідки обстрілів 22 жовтня на Київщині: троє загиблих, серед них двоє дітей

У ніч з 21 на 22 жовтня Київська область стала об’єктом масованого обстрілу росією, в результаті якого постраждали кілька районів, повідомляють в ДСНС України. У Зазимській громаді загинули три людини, серед яких двоє дітей. Рятувальники працюють на місцях, проводячи пошукові роботи і розбираючи завали.

Також внаслідок обстрілу постраждала 83-річна жінка, яку вдалося врятувати з палаючого будинку у Броварах. Вона була в шоковому стані, але її життя вдалося зберегти. Окрім цього, уламки спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом, які були оперативно ліквідовані.

У Дніпровському районі влучення в 16-поверхівку спричинило пожежу на шостому поверсі, але 10 осіб, серед яких були діти, вдалося врятувати.

У Дарницькому районі, внаслідок влучання безпілотного літального апарата (БпЛА), горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Врятовано 15 осіб, зокрема двоє дітей. Також сталася пожежа в двоповерховій нежитловій будівлі, яку вдалося локалізувати.

У Деснянському районі було пошкоджено фасад 10-поверхівки, а також загорівся автомобіль і газова труба. Рятувальники евакуювали 20 осіб.

У Печерському районі внаслідок обстрілу постраждали верхні поверхи 25-поверхового будинку, але загоряння вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників.

Наразі рятувальники ДСНС продовжують роботу на місцях подій, і інформація про постраждалих уточнюється. Всі екстрені служби працюють у посиленому режимі, аби ліквідувати наслідки обстрілу та допомогти постраждалим.