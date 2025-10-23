У Тернополі відбувся «КОТОФЕСТ»: зібрали понад 10 тисяч гривень на допомогу тваринам

У Тернополі відбувся яскравий і добрий благодійний захід «КОТОФЕСТ», метою якого була допомога безпритульним тваринам. Попри складний час і постійний терор з боку російських окупантів, організаторам вдалося подарувати дітям і дорослим трохи тепла, радості та надії.

Про подію повідомила Людмила Чеховська, зазначивши, що навіть негода не зіпсувала атмосферу заходу, який відбувся 19 жовтня на території Pet Garden зооготелю.

«Попри терор московитів, маємо намагатись дарувати дітям відчуття радості і співчутливого ставлення до тварин. Дякуємо захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо проводити подібні акції. Хочеться думати, що саме з нашого мурнявного свята розпочалась золота осінь», — написала Людмила Чеховська.

Під час заходу гості брали участь у конкурсах, благодійній ярмарці та лотереї. Спільними зусиллями вдалося зібрати 10 475 гривень — зокрема, 6095 грн із ярмарки та 4380 грн із лотереї. Ці кошти будуть спрямовані на потреби тварин, які перебувають під опікою волонтерів.

Організатори подякували всім партнерам та учасникам, які долучилися до проведення свята:

🐾 @petgarden.hotel_ — за постійну підтримку опікунів тварин, допомогу в організації і надане місце для проведення акції;

🎁 @joseraukraine — за фінансову підтримку та лотерею з подарунками від Josera;

☕️ @freya_catering — за смачний перекус і гарячі напої;

🐱 @zoo.proekt — за сертифікат на безкоштовне консультування зоопсихологом для лотереї;

🍵 @chortopoloh_keramika — за керамічні вироби ручної роботи для розіграшу;

🎨 @trendywenby — за чудовий графічний дизайн;

🖨 @lider_poligraf — за якісний друк наліпок для заходу;

🖨⏳ @kit_a3_com — за терміновий друк матеріалів;

🕯🍁 @ivankas_creations, @nastiabinas, @lego_hexagons — за прекрасні вироби для благодійної ярмарки.

Також подяка опікунам тварин, які долучилися фінансово та фізично: Оксана Назар, Natali Binas, Ivanna Ivanyuk, Oksana Panchenko, Oksana Omelchenko, Алла Ляпандра (Faithful Friends – Вірні Друзі), Anna Salyuk, Krajz Yangol (зоопсихолог), Elena Chemerys (4лапі друзі) та Animagus.

Особливі слова вдячності — помічницям заходу Софійці П’янтковській, Юлії Янчинській та Олі Гамбаль, які допомагали у проведенні акції.

Організатори закликали всіх, хто не зміг відвідати захід, але хоче підтримати тварин, долучатися до доброї справи: можна принести корм або взяти участь у благодійній лотереї — де ще залишилися милі призи.

«Стільки світлих людей і теплих посмішок у одному місці не лише відвернули дощ, але й заманили у місто ще трішки осіннього сонечка», — зазначила Людмила Чеховська.

🧡 Благодійний «КОТОФЕСТ» довів: добро, турбота про тварин і людяність здатні зігріти серця навіть у найтяжчі часи.