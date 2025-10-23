12:58 | 23.10.2025
У Тернополі майже опівночі на пішохідному переході збили жінку

З численними тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила 40-річну жінку. Тернополянка 22 жовтня близько 23:25 потрапила під колеса автомобіля.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що жителька Бережан, керуючи автомобілем Peugeot E2008, на вулиці Богдана Хмельницького не встигла вчасно загальмувати й допустила наїзд на місцеву жительку, яка знаходилася на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілій лікарі надали медичну допомогу і відпустили за місцем проживання. У водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.
 

