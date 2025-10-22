У Тернополі судитимуть виконавця підпалів бізнесменських автомобілів після кількох місяців втечі

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно тернополянина, який обвинувачується в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Зокрема, йдеться про три автомобілі, які належали місцевим бізнесменам. У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує значне покарання.

Слідство встановило, що підпали були скоєні в період з вересня по грудень 2022 року. 26 вересня було підпалено Mercedes-Benz E220D в провулку Цегельному, 27 грудня – BMW X5 на вулиці Корольова, а 31 грудня – Mercedes-Benz GLA 250. Обвинувачуваний разом з організованою групою помстився колишнім партнерам через непогашені зобов’язання.

Справа стала резонансною через особливу методику дій та високу шкоду, заподіяну потерпілим. Однак, після того, як виконавець підпалів вийшов під заставу в червні 2023 року, він втік і кілька місяців переховувався від слідства.

Не зважаючи на це, правоохоронці вдалося затримати підозрюваного, який, як з’ясувалося, ще й зберігав удома дві гранати та бойові запали до них без дозволу. Тепер справу щодо виконавця підпалів та зберігання зброї скеровано до суду для подальшого розгляду.

Справи щодо організатора та двох учасників групи вже перебувають у розгляді в Тернопільському міськрайонному суді.