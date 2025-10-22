Василь Гнатюк, обвинувачений у вбивстві Іринки Мукоїди, голодує в СІЗО

Обвинувачений у вбивстві та зґвалтуванні Іринки Мукоїди уже тиждень відмовляється від їжі на знак протесту проти, як він каже, «несправедливості судової системи». Він перебуває в одиночній камері, п’є лише воду, медики кілька разів на день контролюють його стан. А що про це кажуть у прокуратурі і коли прогнозують вирок суду?

Василь Гнатюк, якого обвинувачують у вбивстві випускниці з Вишнівця Іринки Мукоїди, оголосив голодування у СІЗО.

Інформацію редакція «20 хвилин» отримала від власних джерел, згодом її підтвердив один з адвокатів Василя Андрій Русин. У прокуратурі нам також підтвердили, що їм відомо про голодування обвинуваченого. На якому етапі розгляд справи про вбивство і зґвалтування і що відомо про самого Василя?

Після втечі — під вартою

Тіло 17-річної випускниці Іринки Мукоїди, нагадаємо, знайшли 26 червня 2017 року біля траси у Вишнівці. Через тиждень затримали 16-річного Василя Гнатюка, якого звинуватили у вбивстві та зґвалтуванні в неприродний спосіб. Слідство тривало близько пів року, після чого справу передали до суду, де вона слухається у закритому режимі через вік обвинуваченого та характер злочину.

У 2023 році розгляд справи розпочали спочатку — одна із суддів колегії загинула в ДТП. Тепер процес триває у Кременці, без присяжних, під головуванням трьох суддів. Василь Гнатюк сім років провів у СІЗО, згодом рік під домашнім арештом, але після втечі його знову взяли під варту. Поліція заявила, що під час затримання хлопець був під дією наркотиків, однак захисник це заперечував.

Прокурори стверджують, що стан сп’яніння підтверджено медичною документацією, і відкрили окреме провадження щодо обставин з наркотиками.

Наразі справу про вбивство і зґвалтування розглядають із посиленим складом прокурорів, які домоглися пришвидшеного графіка засідань — двічі на тиждень. Судові слухання тривають уже понад сім із половиною років.

Схуд на 7-8 кг

Адвокат підозрюваного Василя Гнатюка Андрій Русин розповів, що його підзахисний уже тиждень голодує — таким чином він протестує проти, як сам каже, «несправедливості судової системи».

— Василь Гнатюк п’є лише воду. Він перебуває в одиночній камері, лікарі кілька разів на день контролюють його стан здоров’я, — повідомив Андрій Русин.

За словами адвоката, Гнатюк висловлює незгоду з діями суддів і вважає, що суд не чує аргументів сторони захисту.

— Він подавав клопотання про відвід суддів, бо вважає, що розгляд справи є упередженим, — каже адвокат. — Протест Василя спрямований не проти конкретної особи, а проти судової системи загалом. Мій підзахисний розчарований, бо не бачить справедливості й об’єктивності. Коли судді займають сторону обвинувачення, це породжує протест

Справу, уточнив адвокат, зараз розглядають на стадії допиту свідків. Та підтвердив інформацію журналістів, що Василь має трьох адвокатів, однак один зараз захищає державу.

Нагадаємо, це не перше голодування Василя Гнатюка. Адвокат нагадав, що тоді Василь кілька днів не їв під час слухань у Чортківському райсуді. Але цього разу підзахисний, запевняє Андрій Русин, уже серйозно голодує. Скинув близько 7–8 кілограмів за тиждень.

Ми звернулися до Чортківської установи виконання покарань №26, де зараз в одиночній камері перебуває Василь Гнатюк. Зокрема просили підтвердити чи спростувати інформацію про голодування даної особи. Цікавилися, чи за його станом стежать медики, як про це повідомив адвокат. І, відповідно, як почувається обвинувачений. У СІЗО зазначили, що готові надати відповіді на запит. Зазначимо, що ми вже його надіслали.

Що кажуть у прокуратурі

Звернулися журналісти 21 жовтня за коментарем і до прокуратури, яка підтримує обвинувачення в суді.

2 вересня, нагадаємо, «20 хвилин» опублікували інтерв’ю з керівником Тернопільської обласної прокуратури Віталієм Панченком, який розповів, що тепер суд суттєво пришвидшить розгляд цієї справи. Про це клопотала прокуратура. Суд пішов назустріч. За клопотанням сторони обвинувачення суд визначив більш інтенсивний графік засідань із метою якнайшвидшого завершення процесу. Засідання відбуваються двічі на тиждень.

У справі відтепер працює нова, посилена група прокурорів, очолює яку сам Віталій Панченко. Він же підтримує обвинувачення в суді.

— Прокуратура має інформацію про голодування обвинуваченого, — повідомив «20 хвилин» 21 жовтня Віталій Панченко. — Його стан здоров’я постійно контролює медична частина установи, де він перебуває.

Коли Віталій Панченко вступив у справу, допитували свідків сторони обвинувачення. Зараз — вже свідків сторони захисту. Розгляд справи рухається до кінця, зазначив обласний прокурор.

Юридична довідка

Кримінальний кодекс України

Стаття 115. Умисне вбивство

Ч. 2. П. 10 Умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством — карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі

Стаття 153. Сексуальне насильство

3. Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи — карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.