Безкоштовний вхід для дітей-сиріт та ветеранів: «Парк ліхтарів» у Тернополі запрошує відвідати казкові інсталяції

23 жовтня у парку імені Тараса Шевченка в Тернополі відбудеться відкриття «Парку ліхтарів» для соціально вразливих категорій населення. Відвідувачі зможуть потрапити на виставку безкоштовно або скористатися знижкою.

Безкоштовний вхід передбачено для дітей-сиріт, учасників бойових дій та їхніх дітей, родин загиблих військових, а також людей з інвалідністю І–ІІ групи. Для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів діятиме знижка 25%.

«Ми отримали багато запитів від людей, які хочуть відвідати парк, але не мають можливості. Тож цього четверга ми з радістю чекаємо їх у нашому парку. Зараз особливо важливо дарувати один одному підтримку і позитивні емоції», — зазначив організатор виставки, засновник компанії UniPark Денис Погорєлко.

Виставка працюватиме з 19:00 до 22:00. Відвідувачі зможуть побачити масштабні світлові інсталяції заввишки до семи метрів, створені вручну з понад 50 тисяч ліхтариків, натурального шовку та LED-ламп. Кожна фігура переносить гостей у казковий світ з феями, ельфами, драконами та іншими міфічними істотами.

Серед найпопулярніших локацій — «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти» та «Золотий дракон».

«Парк ліхтарів» — авторський проєкт, який уже побував у багатьох містах України та за її межами. Для нього спеціально була написана книга, за мотивами якої створено окремі інсталяції.