На Тернопільщині від холоду помер чоловік

У Зборові на території автомийки було виявлено бездиханне тіло чоловіка. Працівники автомийки одразу викликали бригаду екстреної медичної допомоги, але медики лише констатували смерть невідомого.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що загиблий — місцевий житель 1962 року народження. При огляді тіла експерт не виявив ознак насильницької смерті.

Попередньо слідство схиляється до версії, що причина смерті — природна, ймовірно, від переохолодження. Однак остаточну причину буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Розслідування у справі триває за фактом смерті відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає розслідування у випадку умисного вбивства. Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини трагедії.