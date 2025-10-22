09:28 | 22.10.2025
Масований обстріл України: зміни в русі поїздів та затримки

Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Повідомляють в Укрзалізниці.  Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин.

Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години.
Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів. Про це буде повідомлено додатково.

