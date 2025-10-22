Ворог через соцмережі намагається дестабілізувати ситуацію серед школярів Тернополя

Патрульна поліція Тернопільської області закликає бути пильними: ворог активізував свою діяльність через соціальні мережі, намагаючись поширити антидержавні гасла серед школярів. Один з учнів тернопільської школи отримав повідомлення, яке під виглядом “мирних закликів” містило пропозиції виступити проти мобілізації та за “заробіток” за виконану роботу.

Повідомлення було націлене на посів недовіри до влади та дестабілізацію суспільства, а також закликало дітей брати участь у підривній діяльності. Проте, учень вчасно зреагував: він повідомив про інцидент класного керівника, а вчителька звернулася до інспектора служби освітньої безпеки, який передав інформацію до відповідних органів.

Що робити, якщо ви отримали підозрілі повідомлення:

Ігноруйте підозрілі повідомлення та посилання. Зберігайте доказ — зробіть скріншоти діалогів. Повідомте дорослих: батьків, учителів або поліцейських.

Куди звертатися:

Кіберполіція України

112 — поліція

Чат-бот СБУ

Батьки, зверніть увагу на те, з ким спілкуються ваші діти в Інтернеті. Поясніть їм, що будь-які пропозиції “легкого заробітку” або “допомоги у зборі інформації” можуть бути частиною ворожих дій проти України.