Маленьке серце знову забилося: диво у Тернополі

22 жовтня у Тернополі на вулиці Багатій сталася пожежа в гаражі. Рятувальники з 1-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на виклик, відчинили ворота за допомогою спецінструментів та ліквідували займання.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі близько 5 м². Причина пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються.

Під час розвідки рятувальники помітили трьох кошенят, які вже не подавали ознак життя. Вони були винесені з диму, і на подвір’ї почалася справжня боротьба за їхнє виживання. Через кілька хвилин диво сталося — одне з маленьких сердець знову забилося.

Врятовану тварину передали волонтерам громадської організації «Ноїв Ковчег», які продовжать догляд і допоможуть знайти дім.