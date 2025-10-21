Тернопільщина у скорботі: загинув Сергій Зиско

Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату — у боях за Україну, її свободу та незалежність загинув наш земляк, Сергій Зиско із села Вербовець.

До початку війни працював за кордоном, але після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, щоб стати на захист рідної землі.

З січня 2024 року вважався зниклим безвісти. Та, на превеликий жаль, стало відомо, що відданий військовій присязі на вірність українському народові, 32-річний Сергій Зиско загинув на полі бою на Запоріжжі.

Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним та близьким.