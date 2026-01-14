Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається захисник Степан Михайлюк з Тернопільщини

Страшна звістка знову сколихнула Підгаєцьку громаду, повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук.



Ми втратили мужнього Захисника, солдата Михайлюка Степана, 20 жовтня 1987 року народження.



Степан служив стрільцем-санітаром 1 єгерського відділення 2 єгерського взводу 7 єгерської роти 3 єгерського батальйону (в/ч А4056). Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові.



Життя воїна обірвалося 26 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселівка Покровського району Донецької області.



Завтра, 15 січня, ми зустрічаємо нашого Захисника об 11:00 годині у с. Вага. Після цього колона прямуватиме до рідної домівки Степана у с. Білокриниця. Похорон відбудеться того ж дня.



Закликаємо жителів громади вийти та віддати останню шану Степану, який поклав життя за нашу свободу та мирне небо.



Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Михайлюка Степана. Жодні слова не вгамують біль цієї втрати. Це спільний біль усієї країни.



Низький уклін Герою! Нехай душа знайде вічний спокій у Царстві Небесному.

