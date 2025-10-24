На Тернопільщині вантажівка VOLVO зіткнулася з легковиком і врізалась у стовп

23 жовтня 2025 року, на Добриводському перехресті поблизу села Ліски Збаразької громади сталося ДТП. О 18:20 вантажівка VOLVO з напівпричепом, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустила зіткнення з легковим автомобілем ROVER, а після цього врізалася в стовп.

Постраждав водій легковика

В результаті аварії водій ROVER отримав травми і був госпіталізований до травматологічного відділення лікарні. На місце події прибула бригада швидкої допомоги, яка надавала першу медичну допомогу та транспортувала потерпілого в лікарню.

Поліція встановлює причини ДТП

Правоохоронці вже почали розслідування обставин аварії, з’ясовуються деталі події та можливі причини зіткнення.