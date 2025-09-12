Масована атака безпілотників на росію: вибухи в Смоленську та біля Москви

В ніч на 12 вересня на росії відбулась масована атака безпілотників, повідомляють місцеві джерела, зокрема губернатор Смоленської області Василь Анохін та очевидці в Telegram.

Згідно з повідомленнями, вибухи були чутні у Смоленську та поблизу Москви. Очевидці також публікують відео, на яких видно спалахи в небі, а також кадри вибухів і пожеж. Зокрема, повідомляється про атаку безпілотників на об’єкти російської нафтової компанії “Лукойл”.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що в даний час працюють системи протиповітряної оборони Міністерства оборони Росії, які відбивають повітряну атаку, яку, за їхніми словами, здійснили Збройні Сили України.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російська ППО знищила 7 безпілотників, що летіли на столицю. Він додав, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Крім того, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що через атаку безпілотників виникла пожежа на одному з суден у нафтоналивному порту “Приморськ” на Балтійському морі. Спочатку вогонь на судні гасила автоматична система, а пізніше було повідомлено, що загроза затоплення чи розливу нафтопродуктів була ліквідована.

Порт “Приморськ” є одним із найбільших нафтоналивних портів Росії на Балтійському морі, кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

За словами Дрозденка, у Ленінградській області російські системи ППО збили понад 30 безпілотників. Уламки дронів впали у Всеволожську, Тосно, а також у селах Покровське, Узміно та Ломоносовському районі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У результаті атаки у Росії можливе зниження швидкості мобільного інтернету. Крім того, в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі продовжує діяти план “Килим”, через що затримано 36 рейсів на виліт і 12 на приліт.

Атака безпілотників на Росію продовжується, але подробиці щодо подальших подій поки що не уточнюються. У зв’язку з ситуацією в деяких регіонах спостерігаються перебої з інтернет-зв’язком та екстрені заходи безпеки.