13:34 | 29.06.2021
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Тернопільщина 

Ночувала в полі: у Тернопільській області знайшли дворічну дівчинку, яка зникла у неділю

tata 0 Views Прокоментуй!

У Тернопільській області розшукали дворічну дівчинку, яка зникла у неділю, 27 червня.

Про це інформує пресслужба поліції регіону.

Дитина вийшла з дому в селі Буряківка Чортківського району і пішла в невідомому напрямку. До пошуків зниклої задіяли працівників поліції, кінологів зі службовими собаками, спецпризначенців, рятувальників. Розшукувати дитину допомагали місцеві жителі. 

Пошуки тривали всю ніч і ранок. Дитину знайшли сьогодні, 28 червня, близько 12-ї години дня у кукурудзяному полі. З нею все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду. 

 

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