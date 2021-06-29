Ночувала в полі: у Тернопільській області знайшли дворічну дівчинку, яка зникла у неділю

У Тернопільській області розшукали дворічну дівчинку, яка зникла у неділю, 27 червня.

Про це інформує пресслужба поліції регіону.

Дитина вийшла з дому в селі Буряківка Чортківського району і пішла в невідомому напрямку. До пошуків зниклої задіяли працівників поліції, кінологів зі службовими собаками, спецпризначенців, рятувальників. Розшукувати дитину допомагали місцеві жителі.

Пошуки тривали всю ніч і ранок. Дитину знайшли сьогодні, 28 червня, близько 12-ї години дня у кукурудзяному полі. З нею все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.