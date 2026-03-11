На фронті зник безвісти військовий із Тернопільщини Петро Ружницький

У Підгороднянській громаді на Тернопільщині вручили сповіщення про зникнення безвісти військовослужбовця Петра Ружницького. Документ передали матері бійця — Ользі Володимирівні, мешканці села Забойки.

Петро Ружницький народився 10 серпня 1989 року. Він служив кулеметником 1 гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону військової частини А4267. До лав війська чоловіка призвали за мобілізацією 16 грудня 2025 року.

За офіційною інформацією, військовий зник безвісти 3 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Пазено Бахмутського району Донецької області. Це сталося внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе.

У Підгороднянській громаді зазначають, що символічна «Алея надії» поповниться ще однією світлиною. Водночас там сподіваються, що всі військові, які нині перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими, повернуться додому живими.