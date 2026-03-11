Півтора року очікування: у Тернополі чоловіку пересадили серце

У Тернопільській обласній клінічній лікарні провели трансплантацію серця, після якої пацієнт уже повертається додому. Чоловік, пан Василь, понад півтора року очікував на донорський орган.

Як повідомили в обласному департаменті охорони здоров’я, пацієнт перебував у листку очікування на трансплантацію з липня 2024 року. До лікарні він звернувся у тяжкому стані для оперативної корекції серцевої вади.

Під час обстеження лікарі встановили, що скоротлива здатність його серця перебуває на критичному рівні. У такій ситуації єдиним шансом на довгостроковий результат могла бути лише трансплантація.

Завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз розповів, що впродовж усього періоду очікування медики постійно контролювали стан пацієнта та підтримували його.

Довгоочікуване повідомлення про можливість пересадки серця надійшло 24 лютого 2026 року.

Операція стала можливою завдяки рішенню родини донора, яка дала згоду на трансплантацію. Медики подякували їм за людяність та благородний вчинок, що подарував іншій людині шанс на життя.

Важливу роль у проведенні операції відіграла також співпраця медичних установ. До процесу були залучені фахівці Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, Українського центру трансплант-координації та команда Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Наразі пацієнт успішно відновлюється та повертається додому. Медики наголошують, що розвиток трансплантології в Україні дозволяє рятувати життя навіть у найскладніших випадках.