Працював у Парижі, але повернувся, щоб воювати: як батько трьох дітей став до лав тероборони

Про захисника розповіли у 112 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

Олександр Камінський із псевдо «Тернопіль» — головний сержант роти 128 батальйон територіальної оборони Дніпровського р-ну м. Києва. 15 останніх років працював за кордоном. До 2023 року жив з родиною і працював у Парижі, але повернувся, щоб воювати. Батько трьох дітей, наймолодшій донечці з яких ще немає й 5 років, але навіть це не стримало його.

Рішення йти служити родина не підтримала: «Відмовляли всі. Ніхто не хотів відпускати. Але воно в мені назрівало. І тепер я тут.»

В 2023 Олександр з родиною повернувся до України і хоч сам родом з Тернопільщини, вибираючи частину, куди мобілізуватися, прийняв рішення служити в 112 обр ТрО ЗСУ і через її рекрутинговий центр вступив до лав бригади.

Перший бойовий вихід “Тернополя” був на Курахівському напрямку. Було важко, постійні обстріли та бомбардування призводили до того, що постачання було ускладнено: «Їжу скидали дронами. Тушонка розбивалася, бо з висоти, але їли і вижили.»

Олександр не шкодує про своє рішення захищати Україну. Каже, що друзі не сприймають його вибір, але він твердо переконаний, що на своєму місці. Він впевнений, що бореться за краще майбутнє своє, своєї родини і дітей і всієї України.