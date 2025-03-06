Франція запевнила, що надає Україні розвіддані на тлі зупинки США такої допомоги

Франція пропонує Україні розвідувальні дані після того, як Вашингтон заявив, що призупиняє обмін розвідданими з Києвом, намагаючись посилити тиск на президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив у четвер міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

“У нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо, щоб допомогти українцям”, – сказав Лекорню в інтерв’ю радіостанції France Inter.

“Це було призупинено з учорашнього дня”, – додав він, маючи на увазі обмін США розвідданими з Україною.

“Я думаю, що для наших британських друзів, які перебувають у розвідувальному співтоваристві зі Сполученими Штатами, це більш складно”, – зазначив Лекорню.

Лекорню також сказав, що запас ядерної зброї Франції, розроблений на початку холодної війни і призначений для того, щоб бути незалежним від тодішніх домінуючих потуг – Вашингтона і Москви, є достатнім.

Франція відкрита для обговорення розширення захисту, який надає її ядерний арсенал європейським партнерам перед обличчям загрози з боку Росії, заявив у середу президент Емманюель Макрон.

Він виступав напередодні саміту європейських лідерів, який, як очікується, буде присвячений питанням України і оборони.

Економічна правда