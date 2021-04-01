1 квітня: тернополяни жартують про літак, торф та владу

Традиційно 1 квітня відзначають День дурня або День сміху. В цей день люди жартують та намагаються обманути одне одного.

Одна з найбільших тернопільських груп у Фейсбуці «Тернопільські плітки» запустила новину про те, що в Тернополі знайшли родовища торфу і скоро жителі Файного міста не платитимуть за опалення, а користуватимуться надрами.

«Безкоштовне опалення у кожну квартиру міста – це реальність, в якій ми вже незабаром заживемо! У це важко повірити, тому викладемо по порядку:

Днями стало відомо чому міська влада постійно гальмує питання дозволів на індивідуальне опалення. Виявляється – це недоцільно, адже незабаром централізоване опалення та гаряча вода у квартирах тернополян буде не за графіком, а на постійній основі, та ще й безкоштовно!

Разом з польськими партнерами реалізовано перший етап європейської грантової програми з підвищення енергоефективності в умовах економічного націоналізму. В ході даної роботи було проведено геологічне дослідження території Тернополя і околиць, в результаті якого під поверхнею частини Гідропарку та Тернопільського ставу знайдено унікальне за своїми масштабами родовище торфу!»,- жартують в «Тернопільських плітках».

https://www.facebook.com/groups/plitky.te/permalink/2309949729149639/

Не менш витончено пожартувала партія «Сила Людей» в Тернополі про літак на Східному, який, нібито мають використати для облаштування аеропорту в місті.

«Сила Людей» Тернополя висловлює обурення та категоричну незгоду з рішенням влади Тернополя виділити 14 мільйонів гривень на ремонт і переобладнання під пасажирський літака-пам’ятки з парку “Національного відродження” з подальшою його передачею обласному аеропорту!»- жартують партійці.

https://www.facebook.com/sl.ternopil/posts/1103316553479825

Окрім місцевих жартів, кепкують тернополяни і про політику на всеукраїнському рівні. Приміром, поширюють новину, що довибори у Верховну Раду виграв Руслан Кошулинський.





