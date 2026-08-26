600 голубців, майже 500 пиріжків і збір на медевак: українці святкували День Незалежності в Канаді

Українська громада в канадській провінції Британська Колумбія відзначила День Незалежності України благодійним заходом, який організувала команда RIY Vancouver. У місті Абботсфорд українці не лише святкували, а й збирали кошти на медевакуаційний автомобіль для Збройних сил України.

Про це повідомив у Facebook Олександр Воробець.

За словами організаторів, для команди RIY Vancouver такі заходи — це не просто святкування. Їхня мета — об’єднувати українців за кордоном та водночас допомагати Україні й військовим.

Цього разу кошти збирали на черговий медевакуаційний автомобіль, який після придбання має вирушити на передову. Авто використовуватимуть для евакуації поранених українських захисників.

Святкування розпочалося з молитви за Україну, її захисників та всіх присутніх. Благословення надали представники трьох християнських церков — Української Греко-Католицької Церкви, Української Біблійної Церкви в Абботсфорді та Англіканської Церкви Канади.

До української громади та гостей заходу звернулися представники міста Абботсфорд, канадського парламенту, української громади Абботсфорда та Конґресу Українців Канади.

Після офіційної частини святкування продовжилося у Mill Lake Park. На вході гостей зустрічала стіна з прапорами українських військових підрозділів, яким RIY Vancouver допомагав і продовжує допомагати.

На святі звучали українські пісні, проводили танцювальний майстер-клас та дитячі розваги. Для гостей також підготували українські страви та солодощі.

Однією з родзинок став конкурс українських голубців, де представили рецепти з різних регіонів України.

Окремо організатори подякували волонтерам, які допомагали готувати частування. За два тижні підготовки команда Софії Горбачової приготувала близько 600–700 голубців та майже 500 пиріжків.

Під час заходу також провели благодійний розіграш. Підприємці, майстри та організації надали подарунки, сертифікати, квитки та послуги, а кошти від розіграшу спрямували на медевак для українських військових.

Таким чином, День Незалежності для українців в Абботсфорді став не лише нагодою зустрітися, зберегти традиції та відчути атмосферу рідної країни, а й можливістю вкотре підтримати тих, хто захищає Україну.