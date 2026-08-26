Тернопільщина втратила захисника Миколу Гапонюка

Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу передчасної смерті учасника бойових дій — Миколи Анатолійовича Гапонюка, 1977 року народження, жителя міста Шумськ.



З березня 2022 року він став на захист рідної землі, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, служив стрільцем. Під час бойових дій Микола неодноразово отримував поранення, контузії, каліцтва. Лікувався, проходив реабілітацію. І за станом здоров’я вже не зміг продовжувати службу в лавах Збройних Сил України. За висновками військово-лікарської комісії (ВЛК) у 2025 році його було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.



Вічна пам’ять земляку! Щирі співчуття рідним, близьким та друзям.

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