Смертельне зіткнення човнів на Сереті: водія судитимуть за загибель людини

На Тернопільщині до суду скерували обвинувальний акт щодо водія моторного судна, через зіткнення човнів за участю якого загинув 56-річний чоловік.

Трагедія сталася 22 червня 2025 року близько 23:00 на водосховищі річки Серет неподалік Касперівської ГЕС.

Як встановили під час досудового розслідування, житель Чортківського району керував незареєстрованим моторним судном без відповідного посвідчення судноводія. На борту перебували шестеро пасажирів.

У темну пору доби чоловік, за даними слідства, рухався з перевищенням дозволеної швидкості та без належного освітлення.

Під час руху моторний човен зіткнувся з нерухомим надувним веслувальним човном, у якому перебували двоє жителів села Касперівці.

Унаслідок зіткнення 56-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер на місці події.

Водієві моторного судна повідомили про підозру за ч. 1 ст. 291 Кримінального кодексу України — порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людини.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Вину обвинуваченого має встановити суд.