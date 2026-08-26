11:07 | 26.08.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі під час конфлікту з ТЦК сильно пошкодили службовий Nissan X-Trail

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Під час конфлікту на вулиці Леся Курбаса у Тернополі значних пошкоджень зазнав службовий автомобіль Тернопільського ТЦК та СП Nissan X-Trail.

За інформацією Тернопільського обласного ТЦК та СП, 25 серпня близько 20:00 під час роботи мобільної групи оповіщення місцеві жителі почали бити по службовому автомобілю.

На фото з місця події видно, що автомобіль має численні пошкодження кузова та скла.

У ТЦК повідомили, що правоохоронці встановлюють розмір завданих збитків. Близько 23:00 Nissan X-Trail забрали з місця події за допомогою евакуатора.

Поліція наразі встановлює всіх причетних до інциденту та надасть їхнім діям відповідну правову оцінку.

Світлина Суспільне

Били, пошкодили авто та забрали особисті речі: ТЦК розповів про конфлікт у Тернополі
У Тернополі група людей атакувала авто ТЦК: працівники отримали ушкодження

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *