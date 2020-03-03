Академік Михайло Андрейчин із Тернополя: «Як я маю посилати лікарів до хворих, якщо не буде засобів захисту?»

Одному із найвідоміших інфекціоністів України Михайлу Андрейчину із Тернополя дали слово під час розширеного засідання президії Тернопільської обласної ради 2 березня.

Нагадаємо, там обговорювали питання «Про стан готовності до роботи в умовах загрози появи коронавірусу і здійснення заходів із запобігання його поширенню на території Тернопілля», а також вирішували, коли скликати депутатів на термінову сесію.

Зауважимо, ім’я Михайла Андрейчина внесли у Всесвітній бібліографічний довідник видатних людей «Хто є Хто» ще у 1999 р. Окрім того, він має цілу низку регалій (див. довідку унизу – прим.). Тож не довіряти його фаховим висновкам щодо стану підготовки до вірогідної епідемії коронавірусу в Україні загалом і на Тернопіллі зокрема – немає підстав.

– Так, у нас є невеликий запас засобів індивідуального захисту для медиків, – каже він. – Але цього вистачить на тиждень, причому лише в тому разі, коли випадки захворювання будуть поодинокими. Якщо ж станеться масове інфікування, то медики будуть практично беззахисними. Як я маю посилати лікарів до хворих, якщо не буде засобів захисту? Так, вони вдягнуть 2-3 маски і виконають свій обов’язок, але ми ж свідомо піддамо небезпеці їхнє життя і здоров’я!

Він нагадав, що лікарів із інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги уже не перший день «годують» обіцянками про постачання усього необхідного на випадок появи хворих. Але фахівці досі від держави нічого не отримали.

– Біда може статися будь-коли, – наголошує вчений. – От, скажімо, випадок із дитиною у Тернополі. Добре, що діагноз не підтвердився. Але ми ж не застраховані від появи хворих ні сьогодні, ні завтра. А кисень до палат досі не підвели! Чому? Це ж не вимагає значних зусиль. За кілька годин усе зробити можна. А хворий може прийти у будь-яку хвилину!

Михайло Андрейчин також нагадав, що у приміщенні інфекційного відділення є лише палати-напівбокси, де можна буде розмістити по два пацієнти. Натомість повністю ізольованого герметичного боксу на Тернопільщині немає жодного!

– За даними медиків із Китаю, у 80% хворих на коронавірус – легка форма недуги, – розповідає він. – Приблизно у 15% – важка, десь у 5% – дуже важка. Саме останнім потрібна штучна вентиляція легень та інше. Виходити варто саме із такої статистики захворювань. Відповідно, оснащення у нас на ймовірну кількість хворих не вистачає.

Окрім того, китайські медики попередили колег зі всього світу, що приблизно 20-30% хворих на коронавірус мають сильний пронос. Отже, їхні відходи, щоб убезпечити інших, треба утилізувати особливим способом, підкреслив наш земляк.

– Як це зробити? Теоретично ми знаємо відповідь на це питання, але як діяти практично? – поставив він риторичне запитання.

Зрештою, захищати від недуги треба не лише здорових за межами лікарні і персонал, який стикатиметься з хворими безпосередньо. Подбати треба і про студентів, які займаються на кафедрі, що нині розміщена у приміщенні інфекційного відділення на вул. Пирогова.

– Я закликаю вас дуже добре подумати, на що витрачати кошти, які нам обіцяють із державного бюджету, – додає він. – Якщо ці гроші все-таки прийдуть, може, не варто їх кидати на створення обласної інфекційної лікарні? Знаю, що обласні заклади такого типу в інших регіонах вирішили закрити через реформу. До того ж, на облаштування хорошої лікарні потрібні великі гроші і час, а ми цього не маємо. Краще вкласти те, що є в уже існуючі інфекційні відділення, але довести їх дійсно до пуття.

До речі, побоювання городян через те, що обидві інфекційні лікарні у Тернополі фактично розташовані у центрі міста, вчений розвіяв. Михайло Андрейчин, зокрема, згадав, що величезний подібний заклад у Варшаві розміщений у безпосередній близькості до Палацу Президента. І це нікого не лякає. Мовляв, якщо виконати всі заходи безпеки, то витоку інфекції назовні боятися не варто. Тим паче, коронавірус є дуже не стійким. Навіть якщо ви перебуваєте за 2 метри від хворого, але не контактуєте із ним, то вам нічого не загрожує.

Фото з відкритих джерел і трансляції на сайті Тернопільської облради

Довідка. Михайло Андрейчин – народився 22 лютого 1940 р. Доктор медичних наук (1981 р.), професор (1983); заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.); дійсний член Нью-Йоркської АН (1995 р.); член-кореспондент (2007-2017 рр.), академік (2017 р.) Академії медичних наук України; академік Академії медичних наук України (2017); академік Академії наук вищої освіти України; член Європейського товариства з хіміотерапії інфекційних хвороб (1996 р.), дійсний член Товариства інфектологів Литви; почесний член Всесвітнього біографічного центру Кембриджського університету (1999 р.); почесний член Польського товариства лікарів-епідеміологів та інфекціоністів; почесний професор Харківського НДІ мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова; дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Терен