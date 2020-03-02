Письменник із Прикарпаття Віталій Бирчак презентує у Тернополі дебютну збірку поезій

5 березня в Тернополі відбудеться презентація збірки поезій «Тобі» письменника, журналіста та благодійника з Коломиї Віталія Бирчака.

Презентація відбудеться в рамках Всеукраїнського туру. Книгу вже представили в Коломиї, Івано-Франківську, Львові та селі Яблуниця.

Віталій Бирчак – нове обличчя в українській літературі. Його вірші торкають найтонші струни людських душ, резонують із внутрішніми вітрами та ритмами, не відпускають до останнього рядка. Книга “Тобі” – це своєрідне зізнання в коханні, любов у чистому її вигляді, зашифрована в поетичний код.

Вже цього четверга файне місто Тернопіль порине в атмосферу лірики, ніжності, любові і музики. Запрошуємо тернополян і гостей міста!

Захід відбудеться в культовому закладі “Коза”. Початок о 19:00.

Вхід вільний.