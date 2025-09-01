Тернопільщина: водії, позбавлені прав, які продовжували керувати, можуть потрапити за ґрати

На Тернопільщині двоє водіїв ігнорували судові заборони та керували авто

Штраф або позбавлення волі на строк до трьох років загрожує особам, які умисно не виконують вирок, рішення, ухвалу чи постанову суду, що набрали законної сили, або перешкоджають їх виконанню.

Протягом вихідних працівники поліції зафіксували два такі випадки на території Тернопільської області.

Факти керування транспортними засобами без відповідних документів виявлено в Тернопільському та Чортківському районах. Порушниками стали 41-річний житель селища Велика Березовиця та 66-річний мешканець міста Борщів.

У ході перевірки з’ясувалося, що обидва водії були позбавлені права керування транспортними засобами за рішенням суду, проте проігнорували заборону та продовжили керувати автомобілями.

За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення).

Триває досудове розслідування.