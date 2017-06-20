Біля ринку у Тернополі перекрили дорогу

З 19 до 21 червня у зв’язку з проведення ремонту буде частково перекрито рух транспорту на вул. Живова (від вул. Шептицького до виїзду з автовокзалу).

На цій ділянці заплановано провести ремонт інженерних мереж, колодязів та облаштування двох шарів асфальтобетонного покриття. Під час ремонтних робіт перекриватимуть дорогу частково, відтак проїзд транспорту здійснюватиметься спочатку на двох смугах з однієї сторони, а потім – іншої.

При сприятливих погодних умовах роботи планують завершити у середу, 21 червня.

Просимо вибачення за тимчасові незручності!