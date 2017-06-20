Яка суддя на Тернопільщині побоялась прийти на суд

16 червня відбулось чергове засідання суду у справі «смітникової люстрації» судді Варневич.

16 січня 2015 року під приміщенням суду в Кременці громадські організації (в тому числі “Правий сектор”) проводили акцію проти судді Людмили Варневич. Причина акції – суддя виправдала мера Почаєва, винного у земельних махінаціях.

Під час акції провокативна і хамська поведінка судді розізлила активістів – звучала фраза: «Я до того бидла не вийду». Обурені та ображені люди провели над Варневич акт «смітникової люстрації» – традиційне народне покарання для чиновників-корупціонерів.

На знак помсти суддя подала позов на прихильника “Правого сектору”, оскільки він один із небагатьох учасників акції, кого їй вдалось впізнати. Чоловіка обвинуватили в організації та здійсненні нападу на суддю, хоч він не був організатором акції і не вчиняв насильства по відношенню до судді, а лише був присутнім на акції, що можна побачити на відео, знятому очевидцем.

Під час засідання суду можна було помітити, що прокуратура та слідчі органи, які розслідують справу, роблять це не зовсім об’єктивно та професійно. Чомусь не було опитано всіх свідків – учасників акції, а лише суддів та поліцію, які були тоді присутніми. Насторожили свідчення «таємних» свідків, які не бажають відкрито показатись присутнім та обвинуваченій стороні, та й показання цих «свідків» чомусь відрізняються між собою деякими деталями. Від досудового слідства чолвоіка відсторонили, що призвело до численних недопрацювань, вирішувати які суду довелось вже в ході засідань. Сама суддя Варневич (так звана потерпіла сторона) влаштувала цирк з «онлайн-засіданням» – чомусь побоялась приїхати в приміщення суду до Збаража, і з нею доводилось спілкуватись під час засідання за допомогою відеозв’язку. Напевне, соромно їй дивитись людям в очі…

З усього видно, що цей процес – показний акт боротьби з активною громадськістю, коли чиновники-корупціонери, бажаючи себе «відбілити», звинувачують громадських активістів у злочинах, які насправді є не злочинами, а народними акціями проти цих корупціонерів. Нагадаємо, що, крім цього чоловіка, слідство в цій справі велось і над Віталієм Ващенком – активістом із Кременця. За активну громадську позицію і боротьбу з корупціонерами Ващенкові неодноразово погрожували, в тому числі і та сама суддя Варневич. Зрештою, у травні 2016 Ващенка вбили зловмисники.

Правий Сектор Тернопільщина