Бурульки на дахах Тернополя: хто несе відповідальність за їх ліквідацію

У Тернополі, через перепади температур, на дахах будинків, спорудах та великих деревах утворюються бурульки, які становлять серйозну небезпеку для життя та здоров’я мешканців міста. Падіння таких льодових наростів чи снігу може призвести до травм, тому управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології закликає тернополян бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

Згідно з інформацією від місцевих комунальних підприємств, відповідальність за ліквідацію бурульок покладається на підприємства, що обслуговують житловий фонд міста, а також на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Власники приватних підприємств повинні самостійно усувати бурульки на дахах своїх будівель.

Особливо небезпечні бурульки під час різких коливань температури. У період сильних морозів їх збивати не можна, оскільки це може призвести до пошкодження конструкцій даху та ринв. Зазначено, що додатковою перешкодою для ліквідації є припарковані автомобілі, які ускладнюють доступ спеціальної техніки.

Комунальні служби активно працюють над ліквідацією бурульок, особливо в тих місцях, де вони найбільші і становлять загрозу. Однак роботи тривають, і тернополянам варто бути особливо уважними під час руху вулицями міста.

Основні правила безпеки:

Обирайте безпечні маршрути, обходьте будинки та дерева, під якими є бурульки або скупчення снігу.

Уникайте ходити під дахами, балконами та іншими виступаючими частинами будівель.

Не паркуйте автомобілі поблизу будинків, де можуть бути небезпечні льодові нарости.

Попереджайте дітей про небезпеку падіння криги та снігу з дахів.

У разі виявлення бурульок або неприбраних від снігу територій, тернополяни можуть звертатися до управителів житлового фонду чи ОСББ. Також можна повідомляти на Viber муніципальної інспекції за номером +380 (67) 447-32-78 або на «гарячу лінію» міської ради за номером 1580.

Збережемо безпеку разом!