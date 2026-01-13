росіяни масовано атакували передмістя Харкова: є загиблі, зруйновано термінал “Нової пошти”

Війська рф у ніч проти 13 січня масовано вдарили по Харківській області та Одесі.

Про це повідомили місцева влада та ДСНС.

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, вночі в районі Харкова пролунала серія вибухів. Нині відомо про чотирьох загиблих та ще шістьох поранених з різним ступенем важкості.

ДСНС вказує, що окупанти завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м².

Надзвичайники врятували 30 людей, серед них і двоє, яких дістали з-під завалів зруйнованої будівлі. Аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають.

У самому ж Харкові «шахед» влучив у дитячий санаторій в Шевченківському районі. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, на місці удару здійнялася пожежа.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 7:00 в повітрі перебували близько 30 російських ударних БпЛА у Сумській, Чернігівській та Київській областях. А вже за 20 хвилин росіяни запустили і ракети.